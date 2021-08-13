В Одессе приезжий набросился на нацгвардейца, который патрулировал пляж

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По версии полицейских, злоумышленник неожиданно подбежал к 19-летнему нацгвардейцу, который патрулировал Суворовский район возле пляжа Лузановка и без всяких объяснений ударил его кулаком в лицо.

После этого нападавший скрылся.

В течение суток правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Раздельной, который к тому же имеет судимость за грабеж.

В ходе беседы парень объяснил свой поступок: он якобы узнал нацгвардейца, который несколько месяцев назад «оскорбил» его при исполнении служебных обязанностей, и решил отомстить.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Все произошло в райотделе, который расположен на улице Греческой, 42.

Мужчина подошел к лейтенанту, которая сидела за столом, и нанес ей мощный удар в лицо, после чего сбежал. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

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