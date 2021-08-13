Недобросовісний охоронець грабував базу відпочинку в Затоці Одеської області

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію судового реєстру.

Так, стало відомо, що чоловік працює охоронцем на базі відпочинку «геофізик» в Затоці, протягом певного часу виніс з території пансіонату цінні речі.

Зокрема, в період з 1 січня по 26 лютого охоронець встиг винести дивани, бойлери, чайники, холодильники, телевізори.

До пограбування він залучив спільників.

Тим самим він завдав збитків у понад 138 тисяч гривень.

Чоловік постав перед судом, який засудив його до умовного терміну на 2 роки.

Відзначимо, що база відпочинку діюча і влітку приймає відпочиваючих.

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Чоловік зазіхнули на чужі телефони.

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