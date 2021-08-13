Недобросовестный охранник грабил базу отдыха в Затоке Одесской области
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию судебного реестра.
Так, стало известно, что мужчина работающий охранником на базе отдыха «Геофизик» в Затоке, в течении определённого времени вынес с территории пансионата ценные вещи.
В частности, в период с 1 января по 26 февраля охранник успел вынести диваны, бойлеры, чайники, холодильники, телевизоры.
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К ограблению он привлек сообщников.
Тем самым он нанес ущерба о в более чем 138 тысяч гривен.
Мужчина предстал перед судом, который приговорил его к условному сроку на 2 года.
Отметим, что база отдыха действующая и летом принимает отдыхающих.
Ранее мы сообщали, двое разбойников после знакомства с одесситом заманили его домой, где жестоко избили и ограбили.
Мужчина позарились на чужие телефоны.
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