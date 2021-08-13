У них зламався катамаран

В Одеській області відпочиваючих віднесло течією в Чорне море на зламаному катамарані

НП сталася в районі Чорноморська в четвер, 12 серпня. Про це повідомили на сторінці «Морської пошуково-рятувальної служби» у Фейсбук, наступного дня.

Як стало відомо, в результаті поломки вітрильного катамарана відпочиваючих почало відносити у відкрите море. На борту плавзасобу знаходилися шість дорослих і троє дітей.

Через щогли, що зламалася, вони втратили управління над катамараном і не могли самостійно дістатися до берега.

Для евакуації людей, які знаходилися в двох кілометрах від узбережжя, був відправлений рятувальний катер, який і доставив їх на сушу разом зі зламаним катамараном.

На щастя, ніхто з відпочиваючих не постраждав.

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