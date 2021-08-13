Запам'ятатися на все життя

Під час весільної гулянки в Одесі спалахнула пожежа

Видовищні кадри показали в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, молода пара гуляла весілля в готелі Maristella на березі Чорного моря в четвер, 12 серпня.

У розпал торжества раптово загорілася арка для розпису.

На кадрах видно, як сталося загоряння. Ймовірно тому, що салют був встановлений впритул до арки.

На щастя, полум'я вдалося швидко погасити за допомогою вогнегасника.

"Вчора в 📍Марістеллі весілля було просто вогонь🔥в буквальному сенсі.. там загорілася арка для розпису", - наголошується в публікації телеграм-каналу.

У коментарях користувачі Мережі розійшлися в думках. Частина порахувала, що це поганий знак. Ще частина людей переконана, що сімейне життя буде веселою. Але всі зійшлися на думці, що таке запам'ятатися на все життя.

"Зате запам'ятається на все життя",

"Веселе" життя буде у молодих",

"Поганий знак ",

"Це точно запам'ятатися весілля до кінця життя всіх хто на ній був присутній",

"Сімейне життя буде вогонь💥 💥 щастя молодим", - пишуть в мережі.

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