Запомниться на всю жизнь

Во время свадебной гулянки в Одессе вспыхнул пожар

Зрелищные кадры показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает

Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, молодая пара гуляла свадьбу в гостинице Maristella на берегу Черного моря в четверг, 12 августа.

В разгар торжества внезапно загорелась арка для росписи.

На кадрах видно, как произошло возгорание. Вероятно потому, что салют был установлен впритык к арке.

К счастью, пламя удалось быстро погасить при помощи огнетушителя.

"Вчера в 📍Маристелле свадьба была просто огонь🔥в буквальном смысле.. там загорелась арка для росписи", - отмечается в публикации телеграм-канала.

В комментариях пользователи сети разошлись во мнениях. Часть посчитала, что это плохой знак. Еще часть людей убеждена, что семейная жизнь будет веселой. Но все сошлись во мнении, что такое запомниться на всю жизнь.

"Зато запомнится на всю жизнь",

"Веселая" жизнь будет у молодых",

"Плохой знак ",

"Это точно запомниться свадьба до конца жизни всех кто на ней присутствовал",

"Семейная жизнь будет огонь💥💥 Счастья молодым",- пишут в сети.

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