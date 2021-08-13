У центрі Одеси від рук хулігана постраждала поліцейська

Все сталося в райвідділі, який розташований на вулиці Грецькій, 42, повідомляє місцевий телеграм-канал "Х. Одеса".

Так, Об 11:20 один з відвідувачів відділу поліції, підійшов до лейтенанта, яка сиділа за столом, і завдав їй потужного удару в обличчя, після чого втік. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню.

Поліцейські затримали нападника того ж дня.

Ним виявився 31-річний чоловік без певного місця проживання. Чоловік відмовився говорити про причини свого вчинку.

Крім того, стало відомо про ще один напад. Цього разу тілесні ушкодження отримав військовослужбовець Нацгвардії. Біля клубу "Схід" на пляжі Лузанівка на нього напав невідомий, після чого солдат змушений був звернутися в лікарню за мед. допомога. У нього діагностували струс головного мозку.

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