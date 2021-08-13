В Одесі чоловік на мотоциклі отримав важкі травми в результаті ДТП, за його життя борються медики

ДТП сталося пізно ввечері на 5 станції Люстдорфської дороги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

Очевидці стверджують, що мотоцикліст летів на великій швидкості прямо на червоне світло, а потім врізався в автомобіль БМВ.

Прибули медики швидкої, які спочатку на місці відкачували чоловіка, а потім госпіталізували його в лікарню. Кажуть, стан дуже важкий, у мотоцикліста пішла кров з вух.

На оприлюднених кадрах видно, що мотоцикл після аварії перетворився на купу металу. Його частинки усіяли майже всю дорогу.

У той же час водій автомобіля не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що водій на фурі протаранив тролейбус. Аварія сталася ввечері, 12 серпня, на вулиці Хімічній.

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