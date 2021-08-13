В Одессе мужчина на мотоцикле получил тяжелые травмы в результате ДТП, за его жизнь борются медики

ДТП случилось поздно вечером на 5 станции Люстдорфской дороги. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

Очевидцы утверждают, что мотоциклист летел на большой скорости прямо на красный свет, а потом врезался в автомобиль БМВ.

Прибыли медики скорой, которые сначала на месте откачивали мужчину, а потом госпитализировали его в больницу. Говорят, состояние очень тяжелое, у мотоциклиста пошла кровь из ушей.

На обнародованных кадрах видно, что мотоцикл после аварии превратился в груду металла. Его частицы усеяли почти всю дорогу.

В тоже время водитель автомобиля не пострадал.

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