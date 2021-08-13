Черговій атаці вандалів піддався Меморіал "Крила Перемоги", який розташований на площі 10 квітня в Одесі

Про діяння невідомих особин розповіли в прес-службі мерії, а також показали кадри «роботи» хуліганів.

Як стало відомо, 12 серпня співробітники комунальних служб виявили, що на одній з тумб з іменами героїв на площі 10 Квітня пошкоджено плиткове покриття.

Відзначається, що працівники підприємства «Сервісний центр» вже замінили пошкоджену плитку і привели в належний вигляд прилеглу територію.

У мерії звертаються до одеситів і гостей з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади.

А якщо ви стали свідком вандалізму, прохання повідомляти про це в поліцію по телефону 102. Умисне псування і знищення пам'ятників і об'єктів інфраструктури тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

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