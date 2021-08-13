Очередной атаке вандалов подвергся мемориал «Крылья Победы», который расположен на площади 10 Апреля в Одессе

О деяниях неизвестных особей рассказали в пресс-службе мэрии, а также показали кадры «работы» хулиганов.

Как стало известно, 12 августа сотрудники коммунальных служб обнаружили, что на одной из тумб с именами героев на площади 10 Апреля повреждено плиточное покрытие.

Отмечается, что работники предприятия «Сервисный центр» уже заменили поврежденную плитку и привели в надлежащий вид прилегающую территорию.

В мэрии обращаются к одесситам и гостям с просьбой бережно относиться к имуществу городской громады.

А если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом в полицию по телефону 102. Умышленная порча и уничтожение памятников и объектов инфраструктуры влекут за собой уголовную ответственность.

Напомним, что под Одессой вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры

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