Очередной атаке вандалов подвергся мемориал «Крылья Победы», который расположен на площади 10 Апреля в Одессе
О деяниях неизвестных особей рассказали в
Как стало известно, 12 августа сотрудники коммунальных служб обнаружили, что на одной из тумб с именами героев на площади 10 Апреля повреждено плиточное покрытие.
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Отмечается, что работники предприятия «Сервисный центр» уже заменили поврежденную плитку и привели в надлежащий вид прилегающую территорию.
В мэрии обращаются к одесситам и гостям с просьбой бережно относиться к имуществу городской громады.
А если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом в полицию по телефону 102. Умышленная порча и уничтожение памятников и объектов инфраструктуры влекут за собой уголовную ответственность.
Напомним, что под Одессой вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры
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