На території покинутого нафтопереробного заводу в Одесі вирувала пожежа
Полум'я спалахнуло ввечері 12 серпня. Про це повідомили в ДСНС в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Рятувальники оперативно прибули на місце події і побачили, що вогонь охопив стоянку з автомобілями.
Незабаром пожежу було ліквідовано на загальній площі 70 квадратних метрів.
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Зазначається, що згоріли шість автомобілів.
Наразі встановлюються точна причина загоряння та завдані збитки.
Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.
Тим часом у поліції вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
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