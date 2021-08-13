На території покинутого нафтопереробного заводу в Одесі вирувала пожежа

Полум'я спалахнуло ввечері 12 серпня. Про це повідомили в ДСНС в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Рятувальники оперативно прибули на місце події і побачили, що вогонь охопив стоянку з автомобілями.

Незабаром пожежу було ліквідовано на загальній площі 70 квадратних метрів.

Зазначається, що згоріли шість автомобілів.

Наразі встановлюються точна причина загоряння та завдані збитки.

Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.

Тим часом у поліції вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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