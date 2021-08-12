На Одеську область насувається субтропічний циклон
Циклон, який принесе з собою зливові дощі, грози і ураганний вітер, досягне території материкової України вже в найближчі три дні. Про це
На жаль, такий субтропічний циклон несе небезпеку повені.
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«Максимум опадів прогностичні моделі очікують в інтервалі 300-500 мм Місячна норма для цієї місцевості приблизно 50 мм. Максимальні пориви вітру можуть досягати 25-30 м/с, можливо і більше», - йдеться в повідомленні.
Основний удар припаде на схід Криму і Таманський півострів.
Нагадаємо, що циклон з новою силою взявся за Одещину, оголошено штормове попередження: шквали з грозами і градом
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