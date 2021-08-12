Тепер кавун по дорозі не купиш!

В Одеській області копи проводять операцію "чисті узбіччя", це означає, що кавуни тепер по дорозі не купиш

Як передає Politeka.net , така інформація з'явилася з телеграм-каналі патрульної поліції області.

12 серпня правоохоронці обстежують дороги регіону на наявність незаконних точок збуту різної продукції та виявляють осіб, які незаконно перебувають на території держави.

Рейди проводять для того, щоб зменшити рівень травматизму на дорогах Одеської області.

Патрульні кажуть, що стихійні торгові точки та їх конструкції найчастіше обмежують видимість для водіїв і можуть бути супутньою причиною аварій на дорогах.

Також, під час відпрацювання, правоохоронці виявляють осіб, які незаконно перебувають на території держави з метою торгівлі. Вони прибувають з сусідніх держав на заробіток.

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