Водитель не справился с управлением и слетел с дороги, его автомобиль врезался в лоток с арбузами, выставленный на обочине
Серьезная авария произошла 5 августа на трассе Одесса — Черноморск, около села Грибовка, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщает телеграм-каналы «Новости Одессы», автомобиль Kia Magentis врезался в передвижную лавку с арбузами и дынями, которая была расположена у дороги.
«Женщина-водитель неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, влетела в прилавок с арбузами», - говорится в сообщении телеграм-канала.
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К счастью, обошлось без жертв, однако очевидцы говорят, что травмирован продавец — он госпитализирован в тяжелом состоянии.
На обнародованных кадрах видно, что машина получила крупные повреждения передней части кузова.
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