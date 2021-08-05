Водитель не справился с управлением и слетел с дороги, его автомобиль врезался в лоток с арбузами, выставленный на обочине

Серьезная авария произошла 5 августа на трассе Одесса — Черноморск, около села Грибовка, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщает телеграм-каналы «Новости Одессы», автомобиль Kia Magentis врезался в передвижную лавку с арбузами и дынями, которая была расположена у дороги.

«Женщина-водитель неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, влетела в прилавок с арбузами», - говорится в сообщении телеграм-канала.

К счастью, обошлось без жертв, однако очевидцы говорят, что травмирован продавец — он госпитализирован в тяжелом состоянии.

На обнародованных кадрах видно, что машина получила крупные повреждения передней части кузова.

Автомобиль снес лавку с арбузами под Одессой, травмировав продавца pic.twitter.com/3aOWb2bqPB — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) August 5, 2021

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