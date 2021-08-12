Теперь арбуз по дороге не купишь!

В Одесской области копы проводят операцию «Чистые обочины», это значит, что арбузы теперь по дороге не купишь

Как передает Politeka.net, такая информация появилась с телеграм-канале Патрульной полиции области.

12 августа правоохранители обследуют дороги региона на наличие незаконных точек сбыта различной продукции и выявляют лиц, незаконно находящихся на территории государства.

Рейды проводят для того, чтобы уменьшить уровень травматизма на дорогах Одесской области.

Патрульные говорят, что стихийные торговые точки и их конструкции чаще всего ограничивают видимость для водителей и могут быть сопутствующей причиной аварий на дорогах.

Также, во время отработки, стражи порядка выявляют лиц, незаконно находящихся на территории государства с целью торговли. Они прибывают из соседних государств на заработок.

Напомним, что всплыли новые детали "арбузного" ДТП под Одессой

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