Житель Одеської області дав відсіч грабіжникам з рушницею в руках
Інцидент стався в ніч на 12 серпня в селі Трудове Кілійської ОТГ Одеської області.
Як пише видання
Господар житла прокинувся від шуму, взяв мисливську рушницю і вийшов зустрічати непрошених гостей. Побачивши нападників, староста спочатку вистрілив у стелю, але так як це бандитів не зупинило, зробив ще три постріли, підстрелив одного з них в стегно.
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Поранений зловмисник зі своїми спільниками швидко покинули будинок, ні з чим, а по дорозі він ще й втратив свої шорти.
Поліцейські вже відшукали одного з бандитів. Він звернувся до лікарні з великою втратою крові. Його подільників все ще шукають.
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