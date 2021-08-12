Житель Одеської області дав відсіч грабіжникам з рушницею в руках

Інцидент стався в ніч на 12 серпня в селі Трудове Кілійської ОТГ Одеської області.

Як пише видання bessarabiainform , троє злочинців в масках розбили скло і через вікно залізли в будинок старости.

Господар житла прокинувся від шуму, взяв мисливську рушницю і вийшов зустрічати непрошених гостей. Побачивши нападників, староста спочатку вистрілив у стелю, але так як це бандитів не зупинило, зробив ще три постріли, підстрелив одного з них в стегно.

Поранений зловмисник зі своїми спільниками швидко покинули будинок, ні з чим, а по дорозі він ще й втратив свої шорти.

Поліцейські вже відшукали одного з бандитів. Він звернувся до лікарні з великою втратою крові. Його подільників все ще шукають.

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