Житель Одесской области дал отпор грабителям с ружьем в руках

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в селе Трудовое Килийской ОТГ Одесской области.

Как пишет издание bessarabiainform , трое преступников в масках разбили стекло и через окно залезли в дом старосты.

Хозяин жилья проснулся от шума, взял охотничье ружье и вышел встречать непрошеных гостей. Увидев нападавших, староста сначала выстрелил в потолок, но так как это бандитов не остановило, сделал еще три выстрела, подстрелив одного из них в бедро.

Раненый злоумышленник со своими сообщниками быстро покинули дом, не с чем, а по пути он еще и потерял свои шорты.

Полицейские уже отыскали одного из бандитов. Он обратился в больницу с большой потерей крови. Его подельников все еще ищут.

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