Житель Одесской области дал отпор грабителям с ружьем в руках
Инцидент произошел в ночь на 12 августа в селе Трудовое Килийской ОТГ Одесской области.
Как пишет издание
Хозяин жилья проснулся от шума, взял охотничье ружье и вышел встречать непрошеных гостей. Увидев нападавших, староста сначала выстрелил в потолок, но так как это бандитов не остановило, сделал еще три выстрела, подстрелив одного из них в бедро.
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