Біля курортної Затоки чоловік підрізав молодого хлопця і кинув помирати
Як передає Politeka.net, інформацію про це оприлюднили на
Подія трапилася біля одного з магазинів Караліно-Бугазу.
Спочатку 18-річний хлопець розпивав алкоголь з односельчанином потім посварився.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Не стало зірки «Величного століття», Мер'єм Узерлі невтішна: «Моє серце розбите»
Зупинилося серце найвеличнішого спортсмена: "Здобув найбільшу кількість перемог"
Кондратюк з "Х-Фактор" і "Україна має талант" поїхав до США і викликав гнів співвітчизників: "Патріотичний..."
Шанувальниці Олега Винника підтримали його "дружину", яку він приховує: "Тая, дай тобі Бог терпіння"
В ході конфлікту 37-річний чоловік дістав ніж, вдарив ним хлопця в живіт і пішов, залишивши стікати кров'ю на дорозі.
"Швидку" і поліцію на місце викликали очевидці. Лікарі негайно госпіталізували потерпілого, а правоохоронці встановили і розшукали правопорушника " - повідомили в поліції.
Зловмисник вже затриманий, йому світить термін від п'яти до восьми років за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Раніше ми повідомляли, в Одесі буйний чоловік побив людину на вулиці. Подія трапилася ввечері на вулиці Героїв Крут.
За словами очевидців, чоловік в неадекватному стані накинувся на хлопця з кулаками. Коли потерпілий впав і вдарився головою об бордюр, він втратив свідомість.
Нагадаємо, що в Одесі неадекват взявся за ніж і порізав людей на зупинці: що відомо
Як повідомляла Politeka, в Одеському ТЦ біля Привозу влаштували різанину: кадри з місця події
Також Politeka писала, іноземці влаштували різанину в ресторані Одеси: що відомо