Біля курортної Затоки чоловік підрізав молодого хлопця і кинув помирати

Як передає Politeka.net, інформацію про це оприлюднили на сайті Нацполіції в Одеській області.

Подія трапилася біля одного з магазинів Караліно-Бугазу.

Спочатку 18-річний хлопець розпивав алкоголь з односельчанином потім посварився.

В ході конфлікту 37-річний чоловік дістав ніж, вдарив ним хлопця в живіт і пішов, залишивши стікати кров'ю на дорозі.

"Швидку" і поліцію на місце викликали очевидці. Лікарі негайно госпіталізували потерпілого, а правоохоронці встановили і розшукали правопорушника " - повідомили в поліції.

Зловмисник вже затриманий, йому світить термін від п'яти до восьми років за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Раніше ми повідомляли, в Одесі буйний чоловік побив людину на вулиці. Подія трапилася ввечері на вулиці Героїв Крут.

За словами очевидців, чоловік в неадекватному стані накинувся на хлопця з кулаками. Коли потерпілий впав і вдарився головою об бордюр, він втратив свідомість.

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