Про дикий вчинок розповіли в поліції

П'яний в угар турист проломив череп працівнику пляжного закладу, замість оплати за шезлонг

Подія трапилася днями на одному з пляжів курортної Одеси. Про це повідомляється на сайті прес-служби ГУНП в Одеській області.

Як розповіли в поліції, не бажаючи розраховуватися за оренду шезлонга в одному з розважальних закладів на узбережжі Одеси, гість з Черкаської області, почав сварку з чоловіком, а коли слова закінчилися - розпустив руки.

Зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, проломивши тому череп. З місця злочину приїжджий відпочивальник зник, проте поліцейські оперативно розшукали його в центрі міста.

Тепер 37-річному чоловікові світить від 5 до 8 років позбавлення волі.

Про стан потерпілого не повідомляється.

Раніше ми писали, на одеському пляжі затіяли бійку на очах у дитини.

На кадрах видно, як компанія, стоячи по пояс у морській воді влаштували розбірки з лайкою. У якийсь момент словесний конфлікт переріс у бійку. Жінки почали тягати один одного за волосся.

Нагадаємо, що атеїсти побилися з віруючими на пляжі в Одесі: з'явилося відео

Як повідомляла Politeka, пасажири влаштували заміс у маршрутці через сумку: відео бійки з Одеси

Також Politeka писала, пасажири побили чоловіка в тролейбусі Одеси, відео: "відмовився платити за проїзд"