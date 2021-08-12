П'яний в угар турист проломив череп працівнику пляжного закладу, замість оплати за шезлонг
Подія трапилася днями на одному з пляжів курортної Одеси. Про це повідомляється на сайті прес-служби
Як розповіли в поліції, не бажаючи розраховуватися за оренду шезлонга в одному з розважальних закладів на узбережжі Одеси, гість з Черкаської області, почав сварку з чоловіком, а коли слова закінчилися - розпустив руки.
Зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, проломивши тому череп. З місця злочину приїжджий відпочивальник зник, проте поліцейські оперативно розшукали його в центрі міста.
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Тепер 37-річному чоловікові світить від 5 до 8 років позбавлення волі.
Про стан потерпілого не повідомляється.
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