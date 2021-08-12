Пьяный в угар турист проломил череп работнику пляжного заведения, вместо оплаты за шезлонг
Происшествие случилось на днях на одном из пляжей курортной Одессы. Об этом сообщается на сайте пресс-службы
Как рассказали в полицици, не желая рассчитываться за аренду шезлонга в одном из развлекательных заведений на побережье Одессы, гость из Черкасской области, начал ссору с мужчиной, а когда слова закончились - распустил руки.
Злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, проломив тому череп. С места преступления приезжий отдыхающий скрылся, однако полицейские оперативно разыскали его в центре города.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Звезды массово отказываются от участия в концерте ко Дню Независимости, в чем причина: "К сожалению..."
В Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии: "Летних месяцев будет пять"
Хименес-Браво в деталях показал свои холостяцкие апартаменты, прозрачные стены и ковры: "Как детский сад, но..."
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Теперь 37-летнему мужчине светит от 5 до 8 лет лишения свободы.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее мы писали, на одесском пляже затеяли драку на глазах у ребенка.
На кадрах видно, как компания, стоя по пояс в морской воде устроили разборки с руганью. В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку. Женщины принялись таскать друг друга за волосы.
Напомним, что атеисты подрались с верующими на пляже в Одессе: появилось видео
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки из Одессы
Также Politeka писала, пассажиры избили мужчину в троллейбусе Одессы, видео: "отказался платить за проезд"