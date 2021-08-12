Поліцейські за допомогою кулаків з'ясовували свої стосунки

У місцевий телеграм-канал "Одеса Інфо" потрапило відео бійки між поліцейськими, передає Politeka.net

Як повідомляється в коментарі до відео, інцидент стався на території відділення поліції.

За словами очевидців, силовики щось не поділили між собою і влаштували бійку в стилі бійцівського клубу.

Рознімати забіяк почали їхні колеги. Це вдалося зробити тільки чотирьом силовикам. Що стало причиною бійки-поки невідомо.

"Кого в даному випадку викликати?",- задаються питанням автори відеоролика.

Користувачі Мережі почали гадати, що стало причиною розборок між копами. Деякі звернули увагу, що на відео не патрульні, а поліція охорони.

"Не порівну поділили "общак" з оштрафованих»,

"Тренувальний процес. Відпрацювання на практиці»,

«Позорище»,

«Дикун»,

"По відео видно, що це охорона, а не поліція, держ. номери білого кольору»,

"Всі поліцейські такі№, - пишуть в мережі.

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