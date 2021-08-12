Чорному морі біля берегів Одеси з'явилася нова напасть
Відпочиваючих не на блазню стривожили каламутні кульки, що нагадують ртуть, передає Politeka.net
Вода в місцях зосередження цих слизьких грудок дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом. Нашестя ось таких куль слизу помітив за хвилерізом.
Екологи під час дослідження з'ясували, що таємничі кульки являють собою кокони з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків). Про це повідомив еколог Владислав Балинський, пославшись на думку гідробіолога Олега Ковтуна, (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).
Ексчоловік Наташі Корольової втішив свою нову дружину, яку порівнюють з колишньою: "Ти просто..."
Зірки масово відмовляються від участі в концерті до Дня Незалежності, в чому причина: "На жаль..."
Вагітна Осадча опинилася в лікарні, Горбунов не залишив дружину одну: що сталося
Зупинилося серце найвеличнішого спортсмена: "Здобув найбільшу кількість перемог"
Хіменес-Браво в деталях показав свої холостяцькі апартаменти, прозорі стіни і килими: "Як дитячий сад, але..."
"Зовні кокони дуже нагадують ртуть. Такі черв'яки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб", - каже еколог.
Судячи з безкрайньої площі кладки, в наступному сезоні нас чекає навала поліхет, і як наслідок, значне розширення кормової бази для кефалевих.
Крім того, на дні моря були помічені медузи таких видів як корнерот, Аурелія і гребневик.
Нагадаємо, про екологічну катастрофу під Одесою, сморід нестерпний: з'явилося відео НП
Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа під Одесою, риба плаває догори черевом : кадри НП і що відомо
Також Politeka писала, популярні пляжі в Одесі потрапили в чорний список: куди краще не сунутися відпочиваючим