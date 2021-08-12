Ними усіяне все будинок за хвилерізом

Чорному морі біля берегів Одеси з'явилася нова напасть

Відпочиваючих не на блазню стривожили каламутні кульки, що нагадують ртуть, передає Politeka.net

Вода в місцях зосередження цих слизьких грудок дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом. Нашестя ось таких куль слизу помітив за хвилерізом.

Екологи під час дослідження з'ясували, що таємничі кульки являють собою кокони з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків). Про це повідомив еколог Владислав Балинський, пославшись на думку гідробіолога Олега Ковтуна, (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

"Зовні кокони дуже нагадують ртуть. Такі черв'яки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб", - каже еколог.

Судячи з безкрайньої площі кладки, в наступному сезоні нас чекає навала поліхет, і як наслідок, значне розширення кормової бази для кефалевих.

Крім того, на дні моря були помічені медузи таких видів як корнерот, Аурелія і гребневик.

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