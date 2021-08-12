Ними усеянное всё дом за волнорезом

Черном море у берегов Одессы появилась новая напасть

Отдыхающих не на шуту встревожили мутные шарики, напоминающие ртуть, передает Politeka.net

Вода в местах сосредоточения этих скользких комков очень мутная и зеленая с характерным болотным запахом. Нашествие вот таких шаров слизи заметил за волнорезом.

Экологи во время исследования выяснили, что таинственные шарики представляют собой коконы с яйцами полихеты (многощетинковых червей). Об этом сообщил эколог Владислав Балинский, сославшись на мнение гидробиолога Олега Ковтуна, (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

«Внешне коконы очень напоминают ртуть. Такие черви не вредят экологии моря. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб», - говорит эколог.

Судя по бескрайней площади кладки, в следующем сезоне нас ожидает нашествие полихет, и как следствие, значительное расширение кормовой базы для кефалевых.

Кроме того, на дне моря были замечены медузы таких видов как корнерот, аурелия и гребневик.

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