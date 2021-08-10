Новое экологическое бедствие произошло возле Одессы
10 июля на берегу Хаджибейского лимана местные жители обнаружили «могильник». Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Тысячи мертвых креветок и сотни рыб плавали в воде и лежали на берегу.
Трупы быстро разлагаются на солнце и источают невыносимый запах.
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«Хаджибей. Креветки и рыба на берегу дохлая, запах как в аду», - говорится в публикации телеграм-канала.
Очевидцы сразу вызвали экологов для фиксирования ситуации.
В комментариях люди утверждают, что подобный мор наблюдается уже несколько лет подряд.
В конце прошлого месяца экологи также фиксировали массовый мор рыбы в Хаджибейском лимане. Сотни молодых особей толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса плавали кверху брюхом в районе поселка Нати.
Напомним, что в Одессе возникла угроза прорыва дамбы Хаджибейского лимана: уровень воды достиг критического
Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа под Одессой, рыба плавает кверху брюхом : кадры ЧП и что известно
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