Новое экологическое бедствие произошло возле Одессы

10 июля на берегу Хаджибейского лимана местные жители обнаружили «могильник». Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Тысячи мертвых креветок и сотни рыб плавали в воде и лежали на берегу.

Трупы быстро разлагаются на солнце и источают невыносимый запах.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"

Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии

Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"

Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом: "Леш, я отдыхаю!"

Жена "Холостяка" Добрынина рассказала о проблемах с новорожденным сыном: "У него начинает все болеть"
Показать еще

«Хаджибей. Креветки и рыба на берегу дохлая, запах как в аду», - говорится в публикации телеграм-канала.

Очевидцы сразу вызвали экологов для фиксирования ситуации.

В комментариях люди утверждают, что подобный мор наблюдается уже несколько лет подряд.

В конце прошлого месяца экологи также фиксировали массовый мор рыбы в Хаджибейском лимане. Сотни молодых особей толстолобика, белого амура, карпа и пеленгаса плавали кверху брюхом в районе поселка Нати.

Напомним, что в Одессе возникла угроза прорыва дамбы Хаджибейского лимана: уровень воды достиг критического

Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа под Одессой, рыба плавает кверху брюхом : кадры ЧП и что известно

Также Politeka писала, популярные пляжи в Одессе попали в черный список: куда лучше не соваться отдыхающим