В одному з дворів на Черьомушках з'явилося "озеро"
У вівторок, 10 серпня, на вулиці Варненській біля супермаркету прорвало водопровідну трубу.
Вода з люка хльостає на тротуар і вже утворилося величезна калюжа, яка стала нагадувати озеро. Про це повідомляють очевидці в місцевий паблік "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Жителі поруч розташованих вулиць вже залишилися без води. Тепер люди приходять з баклажками, щоб набрати воду для побутових потреб.
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"Ну ось якось так, піврайона без води. Люди черпають воду з люка, щоб хоча в туалеті змити", - розповів одесит і показав те, що відбувається на відео.
Як повідомили в "Інфоксводоканалі", на даний момент водопостачання відсутнє на вулицях Генерала Петрова, Іглезі, Космонавта Комарова, а також непарні будинки №№ 4-27 по Варненській.
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