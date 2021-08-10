В одному з дворів на Черьомушках з'явилося "озеро"

У вівторок, 10 серпня, на вулиці Варненській біля супермаркету прорвало водопровідну трубу.

Вода з люка хльостає на тротуар і вже утворилося величезна калюжа, яка стала нагадувати озеро. Про це повідомляють очевидці в місцевий паблік "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Жителі поруч розташованих вулиць вже залишилися без води. Тепер люди приходять з баклажками, щоб набрати воду для побутових потреб.

"Ну ось якось так, піврайона без води. Люди черпають воду з люка, щоб хоча в туалеті змити", - розповів одесит і показав те, що відбувається на відео.

Як повідомили в "Інфоксводоканалі", на даний момент водопостачання відсутнє на вулицях Генерала Петрова, Іглезі, Космонавта Комарова, а також непарні будинки №№ 4-27 по Варненській.

Нагадаємо, що жінки риються в сміттєвих баках у пошуках прострочення: сумна картина з Одеси

Як повідомляла Politeka, туристів обурили відомі пляжі Одеси після потопу, відео: сміття закопали в пісок

Також Politeka повідомляла, що стихійне звалище влаштували в мальовничому місці в Одесі, відео: "проводять фотосесії"