В одном из дворов на Черемушках появилось «озеро»

Во вторник, 10 августа, на улице Варненской возле супермаркета прорвало водопроводную трубу.

Вода из люка хлещет на тротуар и уже образовалось огромная лужа, которая стала напоминать озеро. Об этом сообщают очевидцы в местный паблик "Одесса как она есть", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Жители рядом расположенных улиц уже остались без воды. Теперь люди приходят с баклажками, чтобы набрать воду для бытовых нужд.

"Ну вот как-то так, полрайона без воды. Люди черпают воду из люка, чтобы хотя в туалете смыть", - рассказал одессит и показал происходящее на видео.

Как сообщили в «Инфоксводоканале», на данный момент водоснабжение отсутствует на улицах Генерала Петрова, Иглези, Космонавта Комарова, а также нечетные дома №№ 4-27 по Варненской.

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