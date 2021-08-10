Курортная Одесса продолжает встречать отдыхающих мусором на побережье
На проблему обратили внимание в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, вокруг Куяльницкого лимана образовались десятки небольших стихийных свалок, которые не только портят красивейший пейзаж, но и губительно влияют на экосистему водоема.
«Вот такое красивое место. А знаете почему у нас в стране не будет все нормально?»,- говорит женщина за кадром.
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Она навела камеру на горы мусора, которые находятся у самого берега лимана, где как раз любят устраивать фотосессии.
«А потому что вот. Люди гадят там, где живут», - резюмировала отдыхающая.
Еще более удручающая ситуация наблюдается на Чкаловском пляже.
Здесь мусор превратился в огромные стихийные свалки.
Отметим, что мусор на побережье всегда был головной болью Одессы, но в разгар курортного сезона ситуация только обостряется. К сожалению, решать эту проблему никто не спешит.
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