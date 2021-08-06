В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как жители поселка Котовского роются в мусорных баках

Печальную картину показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кадры сделаны возле супермакета «Сильпо», который расположен на улице Героев обороны. Торговая точка сняла с продажи просроченные продукты и утилизировала их.

На видео показано, как нормально одетые женщины роются в мусорных контейнерах в поисках той самой проскорочки.

Комментаторы в социальных сетях отметили, что такое происходит не в первый раз. Из года в год у мусорки неподалёку от магазина собираются люди и сгребают просроченные продукты. Одни пожалели женщину, другие посчитали, что это не столько от голода, сколько ухватить что-то «на шару».

«Норм одета, мне кажется это не столько от голода, сколько от совкового менталитета, хапнуть что-то задарма, так сказать на шару»,

«Ужас блин, жалко людей, которые многое не могут себе купить»,

«А говорят лучше стало, ничего не стало»,

«В Европе просрочку продают, говорю за Чехию, тут есть целый Маркет просрочки»,

«Да,это печально. но атб и Таврия ещё жаднее, они контейнера закрыли металлическими ящиками, чтоб никто не смог поживиться», - пишут в сети.

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