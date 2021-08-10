Кадри того, що відбувається

Вода продовжує забирати життя відпочиваючих в Одеській області

За ранок в регіоні встигли потонути дві людини. Один труп виловили в Чорному морі, інший - в невеликому ставку Болградського району.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, о сьомій ранку жителі села Малоярославець Другий знайшли в місцевому ставку тіло 31-річної людини. Його витягали з води рятувальники. Наразі причини загибелі з'ясовує експертиза.

Другий випадок мав місце на пляжі в Чорноморці.

Там відпочиваючі виявили загиблого нирця-він був у масці і ластах, так що люди не відразу зрозуміли, що чоловікові потрібна допомога.

На кадрах видно, як труп невідомого чоловіка залишили біля берега і просто накрили покривалом. Тепер відпочиваючим доводиться засмагати і купатися поруч з млявою людиною.

У той же час 8-річній дівчинці на пляжі в Лузанівці пощастило більше.

Її відкачували чверть години - і дитину вдалося повернути до життя.

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