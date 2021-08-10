Вода продовжує забирати життя відпочиваючих в Одеській області
За ранок в регіоні встигли потонути дві людини. Один труп виловили в Чорному морі, інший - в невеликому ставку Болградського району.
Як повідомили в прес-службі ДСНС, о сьомій ранку жителі села Малоярославець Другий знайшли в місцевому ставку тіло 31-річної людини. Його витягали з води рятувальники. Наразі причини загибелі з'ясовує експертиза.
Другий випадок мав місце на пляжі в Чорноморці.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом: "Льош, я відпочиваю!"
Ульянова з "Холостяка" в стрінгах не стала приховувати пружну красу: провокаційне фото
"Вовчиці" обговорюють Олега Винника з короткою стрижкою, сподобалося не всім: "Тепер ми знаємо..."
Там відпочиваючі виявили загиблого нирця-він був у масці і ластах, так що люди не відразу зрозуміли, що чоловікові потрібна допомога.
На кадрах видно, як труп невідомого чоловіка залишили біля берега і просто накрили покривалом. Тепер відпочиваючим доводиться засмагати і купатися поруч з млявою людиною.
У той же час 8-річній дівчинці на пляжі в Лузанівці пощастило більше.
Її відкачували чверть години - і дитину вдалося повернути до життя.
Нагадаємо, що на пляжі в Одесі трапилася трагедія з відпочиваючим: "помітили біля пірсу"
Як повідомляла Politeka, загадкова трагедія під Одесою, поруч знаходиться Нічний клуб: кадри
Також Politeka повідомляла, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: відпочиваючим було байдужев