Масштабна пожежа розгорілася в Одеській області

Вогонь охопив територію в 1 гектар.

Як повідомили в ДСНС , подію зафіксували за межами села Лебедівка, Тузлівської територіальної громади Білгород-Дністровського району, ввечері 9 серпня.

По прибуттю місцевої пожежної команди, яка прямувала до місця пожежі по повному бездоріжжю, встановлено загоряння очерету водноболотної рослинності на 5-му км піщаної коси (між морем і тузлівським лиманом). Шляхи під'їзду відсутні.

Пожежу ліквідовано методом нахлеста на площі 1 га.ймовірною причиною пожежі рятувальники називають підпал.

А тим часом синоптики повідомили, що найближчими днями до Одеси повернеться липнева спека.

10 серпня в місті буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі 19-21 °С, вдень 29-31 °С. Температура морської води 22-23 °С.

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