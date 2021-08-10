Масштабный пожар разгорелся в Одесской области

Огонь охватил территорию в 1 гектар.

Как сообщили в ГСЧС , происшествие зафиксировали за пределами села Лебедевка, Тузловского Территориальной громады Белгород-Днестровского района, вечером 9 августа.

По прибытию местной пожарной команды, которая направлялась к месту пожара по полному бездорожью, установлено возгорание камыша водноболотной растительности на 5-м км песчаной косы (между морем и Тузливским лиманом). Пути подъезда отсутствуют.

Пожар ликвидирован методом нахлеста на площади 1 га. Вероятной причиной пожара спасатели называют поджог Ущерб устанавливается.

А тем временем синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Одессу вернется июльская жара.

10 августа в городе будет переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью 19-21 °С, днем 29-31 °С. Температура морской воды 22-23 °С.

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