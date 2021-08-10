В одному з парків у центрі Одеси виявили чоловіка без свідомості
Він лежав на доріжці в грецькому парку, і небайдужі одесити кинулися йому на допомогу, викликавши медиків швидкої допомоги, передає Politeka.net.
Як
"Інформація про труп, який нібито був знайдений в парку і яку поширюють деякі ЗМІ не відповідає дійсності. Чоловік був знайдений живим і живим переданий швидкій", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми повідомляли про загадкову трагедію в селі Алтестово біля Хаджибейського лиману.
Там за дивних обставин знайдено тіло людини.
Чоловіка без будь-яких ознак життя виявили ввечері 8 серпня. Його труп знаходився салоні автомобіля на водійському сидінні в селі Алестово в районі Хаджибейського лиману.
Нагадаємо, що на пляжі в Одесі трапилася трагедія з відпочиваючим: "помітили біля пірсу"
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