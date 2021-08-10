В одному з парків у центрі Одеси виявили чоловіка без свідомості

Він лежав на доріжці в грецькому парку, і небайдужі одесити кинулися йому на допомогу, викликавши медиків швидкої допомоги, передає Politeka.net.

Як повідомили в Департаменті муніципальної варти Одеської міської ради, прибулі лікарі діагностували сильне наркотичне сп'яніння і госпіталізували чоловіка в міську лікарню.

"Інформація про труп, який нібито був знайдений в парку і яку поширюють деякі ЗМІ не відповідає дійсності. Чоловік був знайдений живим і живим переданий швидкій", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли про загадкову трагедію в селі Алтестово біля Хаджибейського лиману.

Там за дивних обставин знайдено тіло людини.

Чоловіка без будь-яких ознак життя виявили ввечері 8 серпня. Його труп знаходився салоні автомобіля на водійському сидінні в селі Алестово в районі Хаджибейського лиману.

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