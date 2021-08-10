В одном из парков в центре Одессы обнаружили мужчину без сознания

Он лежал на дорожке в Греческом парке, и неравнодушные одесситы бросились ему на помощь, вызвав медиков скорой помощи, передает Politeka.net.

Как сообщили в департаменте муниципальной стражи Одесского городского совета, прибывшие врачи диагностировали сильное наркотическое опьянение и госпитализировали мужчину в городскую больницу.

"Информация о трупе, который якобы был найден в парке и которую распространяют некоторые СМИ не соответствует действительности. Мужчина был найден живым и живым передан скорой", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о загадочной трагедии в селе Алтестово возле Хаджибейского лимана.

Там при странных обстоятельствах найдено тело человека.

Мужчину без каких-либо признаков жизни обнаружили вечером 8 августа. Его труп находился салоне автомобиля на водительском сидении в селе Алестово в районе Хаджибейского лимана.

Напомним, что на пляже в Одессе случилась трагедия с отдыхающим: "заметили у пирса"

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