В одном из парков в центре Одессы обнаружили мужчину без сознания
Он лежал на дорожке в Греческом парке, и неравнодушные одесситы бросились ему на помощь, вызвав медиков скорой помощи, передает Politeka.net.
Как
"Информация о трупе, который якобы был найден в парке и которую распространяют некоторые СМИ не соответствует действительности. Мужчина был найден живым и живым передан скорой", – говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали о загадочной трагедии в селе Алтестово возле Хаджибейского лимана.
Там при странных обстоятельствах найдено тело человека.
Мужчину без каких-либо признаков жизни обнаружили вечером 8 августа. Его труп находился салоне автомобиля на водительском сидении в селе Алестово в районе Хаджибейского лимана.
Напомним, что на пляже в Одессе случилась трагедия с отдыхающим: "заметили у пирса"
Как сообщала Politeka, загадочная трагедия под Одессой, рядом находится ночной клуб: кадры
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