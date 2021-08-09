В Одесі оголосили в розшук неповнолітню дівчину
Про це повідомляє Politeka.net, прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Зокрема, розшукується безвісти зникла 16-річна Муравйова Яна.
Відомо, що дівчинка пішла з дому 7 серпня і з тих пір про неї немає звісток.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 175 см, світло-русяве волосся, пофарбовані хною, карі очі, худорлявої статури.
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Була одягнена: світлий квітчастий сарафан, білі босоніжки на платформі. При собі мала білу сумку.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, телефонуйте в територіальний відділ поліції за телефонами (048) 779 42 88, (095) 020 99 72 або за спецлінією "102".
Раніше одеська поліція заявляла про зникнення дівчинки з лікарні.
Так, правоохоронці оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася. Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.
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Діма, [04.08.21 12: 32]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Треба було з першого поверху стрибнути. [04.08.21 12: 36]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Перевірка вдалася ♪ Люди стрибайте з парашутам ♪
Marvin Unicorn, [04.08.21 12:40]
Хто?Marvin Unicorn, [04.08.21 12:42]
[У відповідь на Igor Stasevych]
Ну за правилами повинно бути не менше 200. А як воно насправді, запитай у того хто стрибав😅
Він тут в коменти писав, Юрій Чернов
Igor Stasevych, [04.08.21 12:43]
[У відповідь на Marvin Unicorn]
сенкую)
Na__ Chille, [04.08.21 12:48]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Коментатори у другій частині жодного разу не постанова ️ ️ хохол........., [04.08.21 13:53]
Давайте посадимо і не будемо нудити.
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Кладовище поруч якщо що.
🌛 🌦, [04.08.21 14:02]
[У відповідь на хохол.........]
Не))vlad filin, [04.08.21 14: 17]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Красава
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