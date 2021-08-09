Що кажуть в поліції?

В Одесі оголосили в розшук неповнолітню дівчину

Про це повідомляє Politeka.net, прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Зокрема, розшукується безвісти зникла 16-річна Муравйова Яна.

Відомо, що дівчинка пішла з дому 7 серпня і з тих пір про неї немає звісток.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 175 см, світло-русяве волосся, пофарбовані хною, карі очі, худорлявої статури.

Була одягнена: світлий квітчастий сарафан, білі босоніжки на платформі. При собі мала білу сумку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, телефонуйте в територіальний відділ поліції за телефонами (048) 779 42 88, (095) 020 99 72 або за спецлінією "102".

Раніше одеська поліція заявляла про зникнення дівчинки з лікарні.

Так, правоохоронці оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася. Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.

ока одні в ресторанах щодня спускають від 100$ за чек 🧾, інші зі смітника їдять

Діма, [04.08.21 12: 32]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Треба було з першого поверху стрибнути. [04.08.21 12: 36]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Перевірка вдалася ♪ Люди стрибайте з парашутам ♪

Marvin Unicorn, [04.08.21 12:40]

Хто?Marvin Unicorn, [04.08.21 12:42]

[У відповідь на Igor Stasevych]

Ну за правилами повинно бути не менше 200. А як воно насправді, запитай у того хто стрибав😅

Він тут в коменти писав, Юрій Чернов

Igor Stasevych, [04.08.21 12:43]

[У відповідь на Marvin Unicorn]

сенкую)

Na__ Chille, [04.08.21 12:48]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Коментатори у другій частині жодного разу не постанова ️ ️ хохол........., [04.08.21 13:53]

Давайте посадимо і не будемо нудити.

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Кладовище поруч якщо що.

🌛 🌦, [04.08.21 14:02]

[У відповідь на хохол.........]

Не))vlad filin, [04.08.21 14: 17]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Красава

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