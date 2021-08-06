В Одесской области заявили о пропаже несовершеннолетней девушки
На сайте Нацполиции региона
Полиция указала приметы разыскиваемой девочки.
«На вид 14-15 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Была одета в черные шорты, оранжевую футболку и коричневые кроссовки», -говорится в сообщении.
Полиция просит неравнодушных людей сообщить информацию о девушке.
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«Уважаемые граждане! Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просим вас сообщить в Белгород-Днестровский РВП по телефону (04849) февраля 8361 или по спецлинии «102», - обратились они.
Ранее одесская полиция заявляла о пропаже девочки из больницы.
Так, правоохранители объявили в розыск 15-летнюю Лину Банову, которая 2 августа ушла из местной больницы и больше не возвращалась. Известно, что девочка-подросток проживает в городе Беляевка.
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