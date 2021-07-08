Вышла из дома еще 6 июля

В Одессе заявили о пропаже несовершеннолетней девушки

На сайте Нацполиции региона появилась информация о розыске 15-летней Сычевой Анны Владимировны, которая еще 6 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост около 168 см, волосы каштановые (прическа каре), глаза карие, телосложение худощавое.

В последний раз, когда ее видели, была одета в белый топ, черные джинсовые шорты, светло-сиреневые кроссовки. Имела при себе маленький черный рюкзак.

С любой информацией о месте нахождения девушки, звоните в территориальный отдел полиции по телефонам: +380 (63) 436 83 02, +380 (48) 779 42 88 или сообщить по спецлинии «102».

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13-летний Триколич Григорий в день пропажи был одет в серую футболку, черные шорты и кроссовки.

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