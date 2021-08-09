В Одессе объявили в розыск несовершеннолетнюю девушку
Об этом сообщает Politeka.net, пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.
В частности, разыскивается без вести пропавшая 16-летняя Муравьева Яна.
Известно, что девочка ушла из дома 7 августа и с тех пор о ней нет вестей.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 175 см, светло-русые волосы, окрашенные хной, карие глаза, худощавого телосложения.
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Была одета: светлый цветастый сарафан, белые босоножки на платформе. При себе имела белую сумку.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки, звоните в территориальный отдел полиции по телефонам (048) 779 42 88, (095) 020 99 72 или по спецлинии «102».
Ранее одесская полиция заявляла о пропаже девочки из больницы.
Так, правоохранители объявили в розыск 15-летнюю Лину Банову, которая 2 августа ушла из местной больницы и больше не возвращалась. Известно, что девочка-подросток проживает в городе Беляевка.
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