В Одесі чоловік напав на двох 19-річних дівчат

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Одеській області.

Все сталося на території другого християнського кладовища близько 7 години вечора. Чоловік почав чіплятися до двох 19-річних дівчат і почав їм погрожувати. Одну з них він двічі схопив за шию, другу дівчину штовхнув у кущі. Зловмисник вимагав віддати йому телефони та банківські картки. Для залякування він розбив пляшку об паркан і приклав її до живота однієї з одеситок.

У підсумку він досяг бажаного і тут же втік.

Дівчата розповіли про те, що трапилося поліцейським, які поблизу оформляли ДТП. Копи знайшли підозрюваного у дворі будинку на вул.водопровідній, з кишені у нього стирчали телефони постраждалих.

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