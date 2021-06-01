В Одессе мужчина устроил одиночный бунт - бросался под машины угрожая прыгнуь с моста
Его заметили в первый день июня на Ивановском мосту. Видео разместил местныый телеграм-канал «Х.Одесса», передает Politeka.net (чтобы просомтреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, мужчина угрожал прыгнуть с моста. Также свидетели случившегося сообщили, что вызвали полицию, но она не спешит ехать.
На предоставленных кадрах можно увидеть, как мужчина ходит по проезжей части и тормозит автомобили.
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По предварительной информации, мужчину избили и хотят отобрать квартиру, поэтому, чтобы привлечь внимание, он решил бунтовать.
Ранее мы сообщали, синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой и шквальным ветром, а также похолодание 1 июня в Одессе.
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В среду стихия немного поутихнет, однако мелкий дождь продолжиться. В городе также будет ветрено, однако волны на море успокоятся.
Дневная температура составит от + 15 до +17 градусов, ночью не больше +12.
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