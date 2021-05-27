Преступная банда из Одесской области промышляла разбоями на дорогах по всей Украине

Жертвами разбойников становились дальнобойщики. Во время очередного налета их задержали силовики, сообщили на сайте одесской полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Бандиты готовились к очередной засаде и планировали ограбить водителя фуры, следовавшего из Одессы в Запорожскую области, который имел при себе наличные в сумме 370 000 грн.

Чтобы остановить фуру, на автозаправке бандиты незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя.

Полицейские задержали преступную группу "на горячем". У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Нападавшие задержаны.

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