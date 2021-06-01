В Одесской области произошло разбойное нападение на дом пожилой женщины
Подробности рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.
Среди ночь в дом 78-летней пенсионерки, проживающей в Белгород-Днестровском, ворвались двое разбойников. Они принялись избивать хозяев и требовать деньги. Женщина проживала не одна, а со своим 56-летним племянником.
Когда злоумышленники поняли, что в доме нечем поживится, они похитили два мобильных телефона и ушли.
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О происшествии в полицию сообщили соседи. Полицейским удалось сразу найти хулиганов. Ими оказались двое братьев 52-ми и 47-ми лет. Оба мужчины имеют судимости за аналогичные преступления.
Злоумышленников задержали по месту жительства, а также изъяли у них украденные гаджеты.
Задержанным объявили о подозрении. За разбой с проникновением в жилье они могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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Преступление произошло еще на Пасху в Маяках, однако полицейские задержали убийцу только сейчас. Всё это время он скрывался.
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