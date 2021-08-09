В Одессе мужчина напал на двух 19-летних девушек

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Одесской области.

Всё случилось на территории Второго Христианского кладбища около 7 часов вечера. Мужчина начал приставать к двум 19-летним девушкам и начал им угрожать. Одну из них он дважды схватил за шею, вторую девушку толкнул в кусты. Злоумышленник требовал отдать ему телефоны и банковские карты. Для устрашения он разбил бутылку об забор и приложил ее к животу одной из одесситок.

В итоге он достиг желаемого и тут же сбежал.

Девушки рассказали о случившемся полицейским, которые поблизости оформляли ДТП. Копы нашли подозреваемого во дворе дома на ул. Водопроводной, из кармана у него торчали телефоны пострадавших.

Напомним, что разбойники устроили налеты на дома пенсионеров на Одесчине: врываются среди ночи

А еще Politeka писала, что в Одессе мужчина бросается под авто и угрожает спрыгнуть с моста: видео от очевидцев

Также Politeka сообщала, что бандиты устроили массовые нападения на водителей в Одесской области: видео, как действовали преступники