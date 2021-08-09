В Одессе мужчина напал на двух 19-летних девушек
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Одесской области.
Всё случилось на территории Второго Христианского кладбища около 7 часов вечера. Мужчина начал приставать к двум 19-летним девушкам и начал им угрожать. Одну из них он дважды схватил за шею, вторую девушку толкнул в кусты. Злоумышленник требовал отдать ему телефоны и банковские карты. Для устрашения он разбил бутылку об забор и приложил ее к животу одной из одесситок.
В итоге он достиг желаемого и тут же сбежал.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Повзрослевший сын Кароль на новых кадрах взволновал девушек: "Тин, вам невеста не нужна?"
Помощник Софии Ротару выдал правду о моложавом виде 74-летней певицы: "Перед съемками она..."
Дарья Белодед в бикини позволила себе расслабиться по возвращении с Олимпиады: "Королева пляжа"
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Девушки рассказали о случившемся полицейским, которые поблизости оформляли ДТП. Копы нашли подозреваемого во дворе дома на ул. Водопроводной, из кармана у него торчали телефоны пострадавших.
Напомним, что разбойники устроили налеты на дома пенсионеров на Одесчине: врываются среди ночи
А еще Politeka писала, что в Одессе мужчина бросается под авто и угрожает спрыгнуть с моста: видео от очевидцев
Также Politeka сообщала, что бандиты устроили массовые нападения на водителей в Одесской области: видео, как действовали преступники