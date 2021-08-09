Буде жарко і вітряно

Для тих, хто сумує за спекою синоптики приготували відмінний прогноз погоди

Весь тиждень Одеса буде під впливом антициклону, який встановить жарку погоду вдень, а також захистить від опадів. У той же час ночі в Одесі будуть холодними, передає Politeka.net.

У понеділок, 9 серпня синоптики обіцяю одеситам жарку погоду з поривчастим вітром 7-12 метрів в секунду. Температура вночі + 16 +18 °С, вдень повітря прогріється до + 30. Температура морської води + 23 + 24 градусів.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 13-18 °С, вдень 28-33 °С.на автошляхах області видимість хороша.

У вівторок, 10 серпня спека почне набирати обертів. Вдень температура повітря +27 +32, вночі прохолодніше+16 + 21.

Вітер північний, з поривами до 5-10 метрів в секунду.

Середа і четвер будуть сухими і сонячними. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 20... + 23, вдень триматиметься в межах +27 ... +30.

П'ятниця 13 серпня також повинна бути ясною, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до 19-21 градусів тепла, вдень підніметься повітря прогріється не вище +25+27 градусів.

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