Август не перестает удивлять украинцев, одну из трасс засыпало крупным градом, который сперва приняли за снег
Фото и видео природного катализма стали размещать шокированные очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
В субботу, 7 августа на Одесскую область обрушился ураган с дождем, грозами и порывистым ветром, а вдоль трассы Одесса-Николаев, возле сел Сливино, Весняное и Кривая Балка, выпал крупный град, который очень напомнил снежные заносы.
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При этом температура воздуха существенно снизилась до +20 градусов.
На кадрах можно увидеть, как белым слоем укрыло обочину дороги. Водители и пассажиры были крайне поражены, они точно не ожидали такого погодного сюрприза.
Сейчас движение по автодороге очень затруднено.
Напомним, что циклон с новой силой взялся за Одесчину, объявлено штормовое предупреждение: Шквалы с грозами и градом
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