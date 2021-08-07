Август не перестает удивлять украинцев, одну из трасс засыпало крупным градом, который сперва приняли за снег

Фото и видео природного катализма стали размещать шокированные очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В субботу, 7 августа на Одесскую область обрушился ураган с дождем, грозами и порывистым ветром, а вдоль трассы Одесса-Николаев, возле сел Сливино, Весняное и Кривая Балка, выпал крупный град, который очень напомнил снежные заносы.

При этом температура воздуха существенно снизилась до +20 градусов.

На кадрах можно увидеть, как белым слоем укрыло обочину дороги. Водители и пассажиры были крайне поражены, они точно не ожидали такого погодного сюрприза.

Сейчас движение по автодороге очень затруднено.

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