Будет жарко и ветрено

Для тех, кто скучает по жаре синоптики приготовили отличный прогноз погоды

Всю неделю Одесса будет под влиянием антициклона, который установит жаркую погоду днем, а также защитит от осадков. В тоже время ночи в Одессе будут холодными, передает Politeka.net.

В понедельник, 9 августа синоптики обещаю одесситам жаркую погоду с порывистым ветром 7-12 метров в секунду. Температура ночью +16+18 °С, днем воздух прогреется до +30. Температура морской воды +23+24 градусов.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 13-18 °С, днем ​​28-33 °С. На автодорогах области видимость хорошая.

Во вторник, 10 августа жара начнет набирать обороты. Днем температура воздуха +27+32, ночью попрохладнее +16+21.

Ветер северный, с порывами до 5-10 метров в секунду.

Среда и четверг будут сухими и солнечными. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +20 …+ 23, днем будет держаться в пределах +27…+30.

Пятница 13 августа также должна быть ясной, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 19-21 градусов тепла, днем ​​поднимется воздух прогреется не выше +25+27 градусов.

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