Чоловік від злості розгромив ліфт у власному будинку

Акт вандалізму зафіксували в одній з багатоповерхівок на вулиці парусній у місті Чорноморці Одеської області. Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Одеси», передає Politeka.net

За словами очевидців, посеред ночі чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, зламав у власному будинку ліфтовий механізм, вибив двері підйомника і вирвав його електродвигун.

Тепер підйомник не працює і застряг на п'ятому поверсі.

У той же час комунальники кажуть, що ремонт пошкодженого ліфта не входить в кошторис витрат послуг ЖКГ, а значить лагодити його не збираються.

Раніше ми писали, в Одесі хуліганам вже нудно ламати лавки і зупинки, так вони взялися за світлофори.

Під покровом ночі невідомі хулігани зламали світлофори на Чорноморського Козацтва, армійській, біля школи №62 та на розі вулиці Мечникова та високого провулку.

Фахівці вже полагодили світлофори-зараз вони працюють

Нагадаємо, що двох дівчат застукали за нехороших заняттям у Стамбульському парку, відео: прямо на лавочці

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