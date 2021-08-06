По Одеській області пронісся ураган з дощем

В результаті негоди стався деревопад, зірвало дахи будинків і електроопори.

Найбільше від удару стихії постраждав Болградський район, зокрема-села Підгірне, Августівське та Березине, а також Тарутине.

Так, у Підгірному з будівель Будинку культури та місцевої школи полетіли дахи. Без покрівлі залишилася також школа в Березиному, де також пошкоджена покрівля хлібокомбінату.



За оперативними даними ДСНС, рятувальники другу добу ліквідовують наслідки ураганного вітру.

Вони розрізають і прибирають повалені дерева, а також надають допомогу жителям області в подоланні наслідків стихії.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У той же час синоптики попередили, що 6 серпня в Одеській області наближається Новий Грозовий фронт.

Можливі сильні опади, шквали і град.

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