По деяких районах Одеської області прокотилася негода

Так, 4 серпня ураганний вітер обрушився на околиці Тарутине, де наробив чимало бід.

Стихія виривала дерева з корінням, зірвала дахи житлових будинків, обривала лінії електропередач і заподіяла масу інших руйнувань.

Основний удар припав на села Підгірне, Березине, Серпневе.

У місцевому пабліку Тарутинська альтанка оприлюднено кадри наслідків урагану.

Зараз уточнюється масштаб руйнувань.

Відзначимо, що 5 серпня в Одеську область мчить циклон Генрі.

У зв'язку з цим по всьому регіону знову оголошено штормове попередження.

З самого ранку, 5 серпня, в Одесі буде ясна погода, але вже після обіду небо над містом затягне хмарами і піднімається поривчастий вітер, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 28-30 градусів.

Нагадаємо, що циклон Генрі насувається на Одесу, оголошено штормове попередження: що буде 5 серпня

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