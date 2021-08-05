По деяких районах Одеської області прокотилася негода
Так, 4 серпня ураганний вітер обрушився на околиці Тарутине, де наробив чимало бід.
Стихія виривала дерева з корінням, зірвала дахи житлових будинків, обривала лінії електропередач і заподіяла масу інших руйнувань.
Основний удар припав на села Підгірне, Березине, Серпневе.
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У місцевому пабліку
Зараз уточнюється масштаб руйнувань.
Відзначимо, що 5 серпня в Одеську область мчить циклон Генрі.
У зв'язку з цим по всьому регіону знову оголошено штормове попередження.
З самого ранку, 5 серпня, в Одесі буде ясна погода, але вже після обіду небо над містом затягне хмарами і піднімається поривчастий вітер, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 28-30 градусів.
Нагадаємо, що циклон Генрі насувається на Одесу, оголошено штормове попередження: що буде 5 серпня
Ще Politeka писала, що стихія з градом обрушилася на Одещину, зірвані дахи, повалені дерева і стовпи: кадри негоди
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