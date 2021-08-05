По некоторым районам Одесской области прокатилась непогода
Так, 4 августа ураганный ветер обрушился на окрестности Тарутино, где наделал немало бед, передает Politeka.net.
Стихия вырывала деревья с корнями, сорвала крыши жилых домов, обрывала линии электропередач и причинила массу других разрушений.
Основной удар пришелся на села Подгорное, Березино, Серпневое.
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В местном паблике
Сейчас уточняется масштаб разрушений.
Отметим, что 5 августа в Одесскую область несется циклон Генри.
В связи с этим по всему региону снова объявлено штормовое предупреждение.
С самого утра, 5 августа, в Одессе будет ясная погода, но уже после обеда небо над городом затянет тучами и поднимается порывистый ветер, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 20-22 градуса, днем 28-30 градусов.
Напомним, что циклон Генри надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение: что будет 5 августа
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