По некоторым районам Одесской области прокатилась непогода

Так, 4 августа ураганный ветер обрушился на окрестности Тарутино, где наделал немало бед, передает Politeka.net.

Стихия вырывала деревья с корнями, сорвала крыши жилых домов, обрывала линии электропередач и причинила массу других разрушений.

Основной удар пришелся на села Подгорное, Березино, Серпневое.

В местном паблике Тарутинская беседка обнародованы кадры последствий урагана.

Сейчас уточняется масштаб разрушений.

Отметим, что 5 августа в Одесскую область несется циклон Генри.

В связи с этим по всему региону снова объявлено штормовое предупреждение.

С самого утра, 5 августа, в Одессе будет ясная погода, но уже после обеда небо над городом затянет тучами и поднимается порывистый ветер, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 20-22 градуса, днем ​​28-30 градусов.

Напомним, что циклон Генри надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение: что будет 5 августа

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